PS/Terceira alerta para quebra de dormidas turísticas na ilha

“Pelo segundo mês consecutivo, no ano de 2023, a ilha Terceira teve quebras nos seus números relativos às dormidas turísticas”, afirmou o membro do secretariado da Terceira do PS Luís Leal, numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo.

Segundo o dirigente socialista, que citou dados do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA), em fevereiro, a Terceira registou uma quebra no turismo de 21%, equivalente a 5.304 dormidas, face ao mesmo mês de 2020 (pré-pandemia de covid-19), e, em março, baixou 18% em relação ao mesmo mês de 2022, contabilizando menos 5.681 dormidas.

De acordo com os dados do SREA, a nível regional, os Açores registaram, em março, uma subida de 19,8% nas dormidas nos diferentes tipos de alojamentos turísticos, face ao período homólogo.

No entanto, Graciosa, Terceira, Corvo e São Jorge registaram quebras nas dormidas em hotelaria, tipologia que registou mais de metade das dormidas turísticas da região nesse mês.

"Ao contrário do que acontece no país, na Europa e até noutras ilhas da região, na ilha Terceira o turismo está a diminuir significativamente, o que constitui uma dificuldade acrescida ao desenvolvimento da nossa ilha e uma maior perda de importância no contexto regional", frisou o membro do secretariado da Terceira do PS.

Luís Leal acusou o Governo Regional de não ter “uma estratégia promocional conjunta estruturada, enquanto arquipélago”, alegando que os voos que se destinavam à Terceira “passaram a ser canalizados para outra ilha” ou foram “suspensos”.

“A redução do turismo na ilha Terceira explica-se com a redução de operações aéreas para a Terceira com destinos estrangeiros, a redução de ligações da Ryanair [e] o término dos encaminhamentos gratuitos entre ilhas, o que permitia que um turista viajasse para a ilha de São Miguel, por exemplo, se o seu destino final fosse a Terceira e não pagaria mais por isso”, salientou.

O dirigente socialista defendeu que é necessário “um investimento público” para assegurar que os investimentos dos empresários do setor do turismo na Terceira não são “prejudicados” e uma maior aposta na promoção da ilha como “destino acessível todo o ano”.

“É importante a aposta nos meses de inverno na quebra da sazonalidade, que assegure uma oferta estável, como um destino coeso que assegure postos de trabalho e que os consiga pagar com bons vencimentos. É necessário que a oferta se mantenha estável durante todo o ano”, vincou.

Para Luís Leal, é preciso reforçar as ligações aéreas da Terceira com outros destinos turísticos e manter as existentes, bem como “melhorar a aposta na promoção externa” e criar “novos produtos turísticos para a ilha”.

“A continuar o abandono e o desinvestimento do Governo dos Açores na ilha Terceira, os empresários ficam a perder, os trabalhadores do setor prejudicados, o destino enfraquecido e a ilha Terceira continua a ficar para trás, também, no setor turístico”, criticou.