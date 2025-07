PS candidata Paulo Jorge Cunha para reconquistar Câmara de Santa Cruz da Graciosa

O candidato socialista disse à agência Lusa que o concelho esteve “um bocado parado” nos últimos quatro anos, daí que pretenda reconquistar a presidência do único município da ilha Graciosa para o partido, com a intenção de “conseguir novos apoios para projetos” em áreas como a habitação e o abastecimento de água, entre outros.

“A intenção desta candidatura tem a ver com o facto de, nos últimos quatro anos, a [ilha] Graciosa ter ficado um pouco parada no tempo e nos investimentos”, referiu.

Paulo Jorge Cunha apontou o caso da habitação, alegando que, relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência e ao Programa 1.º Direito, o município “vai perder cerca de 28 milhões de euros, por falta de iniciativa” do atual elenco camarário liderado pelo social-democrata António Reis.

“Além disso, julgo que [a Câmara Municipal] necessita de uma renovação, com pessoal com outra dinâmica, para dar outro rumo à [ilha] Graciosa que está parada em várias áreas, desde o turismo até à parte económica”, prosseguiu.

Se for eleito presidente do executivo, Paulo Jorge Cunha dará prioridade à execução de projetos relacionados com o abastecimento de água, a habitação, com o parque escolar e com a melhoria das condições de vida da população sénior do concelho, criando oportunidades para que os idosos “tenham alguma dignidade no fim da sua vida”.

Aumentar os apoios às juntas de freguesia e realizar obras nas várias zonas balneares que “necessitam urgentemente de intervenções”, são outras das intenções da candidatura socialista.

O candidato do PS à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa reconhece que a experiência de 12 anos como presidente de Junta de Freguesia permitiu-lhe “crescer como político e como pessoa” e ter “uma análise diferente sobre os problemas” da população da ilha.

“Devemos sempre lutar por mais e melhor para a nossa ilha e vejo algumas coisas que estão presentes nos programas eleitorais, mas sem solução à vista. Mesmo ao nível do património existem muitas situações que podem ser requalificadas, que continuam degradadas”, observou.

Na sua opinião, a ilha Graciosa também merece “mais atenção” relativamente à beleza arquitetónica, ao património cultural e às tradições.

Paulo Jorge Cunha, de 49 anos, tem o Curso Técnico de Gestão de Ambiente e é coordenador técnico do Instituto da Segurança Social dos Açores.

O candidato socialista, que também é empresário em nome individual na área do turismo rural, foi treinador de voleibol durante 22 anos.

O PSD recandidata o atual autarca António Reis, de 46 anos, que foi eleito em 2021 pela coligação “Somos Todos Graciosa” (PSD/CDS-PP/PPM), mas que nas autárquicas de outubro concorre apenas com a sigla do partido social-democrata.

Nas últimas autárquicas, a coligação PSD/CDS-PP/PPM elegeu três elementos para o executivo camarário de Santa Cruz da Graciosa e o PS dois.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.