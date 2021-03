Presidente mexicano admite possibilidade de nova crise económica

“Não por questões nossas, mas sim por questões externas, não estamos isentos da possibilidade de uma nova crise económica. Temos que estar preparados”, sublinhou o Presidente em conferência de imprensa no Palácio Nacional.

Como resultado da pandemia de Covid-19, a economia mexicana sofreu um colapso histórico de 8,2%, a maior contração desde a Grande Depressão (1929-1930).

López Obrador, do partido de esquerda Movimento de Regeneração Nacional (Morena), assinalou que o país “está a ir muito bem na parte económica”, está a “recuperar empregos” e que a economia está em “crescimento”.

Por isso, mostrou-se convencido de que o México vai alcançar em breve a “normalidade”, mas pediu para paciência e que os mexicanos não tenham “atitudes triunfalistas”.

“Atuar sempre com cautela para evitar que o nosso povo sofra nas crises e continue pobre”, alertou.

Por isso, defendeu que o Governo deve “manter as finanças saudáveis e não gastar mais do que tem em receitas”.

Estas advertências contrastam com o habitual discurso otimista do Presidente sobre a economia mexicana.

Na última sexta-feira, durante o encerramento da 84.ª Convenção Bancária da Associação de Bancos do México (ABM), López Obrador estimou que o Produto Interno Bruto (PIB) do país encerre o ano 2021 com um crescimento de 5%.

O Presidente destacou ainda que 500.000 empregos formais já foram recuperados, dos quase 1,1 milhões que desapareceram devido à pandemia em 2020 e prometeu que até meados deste ano vai recuperar os 20 milhões de postos que estavam inscritos no Instituto Mexicano de Segurança Social.

López Obrador, relutante em aumentar a dívida pública do país, tem sido criticado por empresários e economistas por combater a pandemia com planos de austeridade em vez de aumentar os gastos públicos para estimular a economia.

Além de um colapso histórico da economia, a covid-19 deixou 2,17 milhões de infetados e mais de 195.908 mortes.