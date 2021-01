De acordo com nota divulgada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "teve contacto, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil, cujo resultado positivo ao SARS-CoV-2 foi conhecido esta manhã".



Desta forma, o Presidente da República "encontra-se em isolamento profilático preventivo, aguardando as diligências das autoridades de saúde, que estão a proceder à análise de risco".