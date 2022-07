Presidente da Argentina propõe que Mercosul negoceie acordo comercial com China

A proposta de Fernandez parte da constatação do estado avançado das negociações avançadas entre o Uruguai e a China.

“Porque não lançar em conjunto o acordo com a China, porque não avaliá-lo em conjunto? O acordo seria muito mais forte desta maneira”, declarou Fernandez, aludindo aos desenvolvimentos anunciados recentemente pelo presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, sobre as negociações comerciais do seu país com a China.

O Mercosul, que reúne Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, reuniu na quinta-feira a sua cimeira de chefes de Estado em Asuncion, mas sem a presença do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

A regra impõe que as negociações comerciais se façam a nível do bloco e não individualmente, exceto se todos os membros concordarem.

Ora, o Uruguai, perante a falta de progresso na ratificação do tratado concluído entre o Mercosul e a União Europeia, decidiu recentemente procurar um acordo comercial com a China.