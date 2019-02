Preço do gasóleo rodoviário e fuelóleo industrial baixa nos Açores

As mais lidas

O Governo Regional dos Açores justifica os novos preços com as recentes alterações das cotações de referência dos produtos petrolíferos registadas nos mercados internacionais.

Assim, o gasóleo rodoviário passa a custar 1,24 euros por litro, refere nota do executivo açoriano.

Além desta atualização no preço máximo do gasóleo rodoviário, o fuelóleo industrial vai também descer três cêntimos por quilograma.

O preço máximo do gasóleo rodoviário vai descer dois cêntimos por litro nos Açores, a partir das 00h00 de sexta-feira, anunciou o Governo açoriano.

