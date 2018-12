Praia de Santa Bárbara vai ter resort de 4 milhões de euros

As mais lidas

A Praia de Santa Bárbara, na Ribeira Seca (Ribeira Grande), prepara-se para receber mais um investimento turístico de grande envergadura, desta feita uma unidade hoteleira de 5 estrelas com 42 suites (na lógica de bungalows), orçada em 4 milhões de euros e que vai gerar cerca de 30 postos de trabalho diretos.

Grupo de Braga pretende construir na Praia de Santa Bárbara uma unidade hoteleira de 5 estrelas, com 42 suites. Deverá abrir em 2020

