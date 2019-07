PR visitou ferido no Hospital de São José e diz que "situação está sob controlo"

As mais lidas

Os incêndios que lavram desde a tarde de sábado no distrito de Castelo Branco e que se propagaram a Mação, distrito de Santarém, fizeram 20 feridos, um deles com gravidade.

"A situação está sob controlo e a evoluir favoravelmente", adiantou o chefe de Estado, que acabara de sair do Hospital de São José, em Lisboa.

O Presidente da República visitou este domingo o civil ferido no incêndio de Vila de Rei que se encontra no Hospital de São José, em Lisboa, e disse à Lusa que "a situação está sob controlo".

