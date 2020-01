Portugal recomenda "cautela em todas as viagens e deslocações" à região do Golfo

"Face aos recentes acontecimentos no Iraque, a situação de segurança em toda a região do Golfo pode sofrer alterações a qualquer momento, pelo que o Ministério dos Negócios Estrangeiros recomenda cautela em todas as viagens e deslocações", lê-se numa nota publicada na quarta-feira no Portal das Comunidades Portuguesas.

O Governo português aconselha os portugueses a manterem-se atualizados "acerca das notícias divulgadas nos meios de comunicação social", assim como "no portal" das Comunidades e a fazer "previamente o registo" da "viagem através da aplicação Registo Viajante".

A nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros apela ainda aos cidadãos que evitem "sempre lugares de demonstrações públicas ou aglomerações, caso ocorram", e recomenda-lhes que sigam as orientações das autoridades locais.