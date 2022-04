Portugal em “condições de avançar” para terceira fase do desconfinamento

“Estamos agora em condições de poder avançar para a terceira fase” do plano de alívio das restrições impostas para controlar a pandemia que começou a ser implementado a 01 de agosto, referiu António Costa, em conferência de imprensa, após o Conselho de Ministros.

O primeiro-ministro disse que neste momento, Portugal tem uma taxa de vacinação completa de 83,4% da população.

“De acordo com as previsões da `task force´, ao longo da próxima semana é previsível que alcancemos a taxa de vacinação que tínhamos fixado como objetivo, de 85% da população portuguesa vacinada”, adiantou António Costa.

Segundo dados comparativos internacionais, Portugal está em “primeiro lugar na percentagem de população com vacinação completa, bastante à frente de vários outros países da Europa (...) e também de outros países do mundo”, avançou ainda o primeiro-ministro.

Na conferência de imprensa, António Costa recordou que este plano de retoma da normalidade das atividades foi desenvolvido “em função do que era previsível ser a execução do plano de vacinação”, que, a 01 de agosto, estava com 57% da população totalmente vacinada.

A segunda fase do desconfinamento arrancou também em agosto, numa altura em que 70% dos portugueses já tinham a vacinação completa contra o vírus SARS-CoV-2.

“Aquilo que, entretanto, decorreu permitiu-nos confirmar as condições para avançarmos para a segunda fase e estamos agora em condições de avançar para a terceira fase”, salientou António Costa.

De acordo com o primeiro-ministro, a evolução da incidência e do risco de transmissibilidade do vírus (Rt) estão hoje “muito próximos” dos valores que estes indicadores registavam a 09 de março, quando se iniciou o primeiro desconfinamento, que foi, entretanto, suspenso.

“Temos hoje uma taxa de incidência de 140 pessoas infetadas por 100 mil habitantes, quando então tínhamos 118, e temos agora um Rt de 0,81, quando tínhamos então 0,78”, adiantou António Costa, para quem a “grande diferença tem a ver com o impacto da vacinação”.

Atualmente já não se verifica “praticamente distinção entre a taxa de incidência em função das faixas etárias”, o que confirma que a vacinação “foi e é determinante” para continuar a baixar os números da pandemia, adiantou.

Para António Costa, a redução da incidência e do Rt “teve um impacto muito positivo” também na gravidade da doença, estando hoje internadas por Covid-19 um total de 426 pessoas e 75 em unidades de cuidados intensivos, um “nível reduzidíssimo” em comparação a outros períodos da pandemia.