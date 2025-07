Portugal desfalcado para revalidar título no Eurosurf em Santa Cruz

Os cinco surfistas lusos constavam na convocatória inicial para a competição europeia, que vai ser disputada entre sexta-feira e 24 de julho, na praia do concelho de Torres Vedras, mas vão estar ausentes, “devido a compromissos previamente assumidos com outras competições internacionais”.

“Representar Portugal é um motivo de grande orgulho para todos nós. Vestir a camisola da seleção nacional tem um significado especial nas nossas carreiras. Infelizmente, as datas de alguns campeonatos internacionais, já definidos pela World Surf League (WSL) há vários meses, impedem-nos de estar presentes no Eurosurf 2025”, anunciaram os surfistas, em comunicado, citados pela FPS.

O presidente da FPS lamentou o sucedido, reiterando o objetivo de “revalidar o título europeu por equipas” e que estas ausências não se devem a “escolhas ou prioridades”,

“Conheço bem estes atletas e sei o quanto gostam de vestir a camisola da seleção nacional. Representar Portugal é, para todos eles, uma honra. Infelizmente, tratou-se de um conflito de datas que está fora do controlo dos próprios”, sublinhou Gonçalo Saldanha.

A convocatória inicial da seleção lusa tinha sido divulgada em 02 de julho, com a ambição de renovar o título masculino e alcançar o feminino.

Portugal é o atual detentor do título europeu, conquistado no EuroSurf 2023, também em Santa Cruz, numa edição que consagrou Guilherme Ribeiro como campeão individual.

A seleção nacional já havia também triunfado em 2017, na cidade de Bore, na Noruega.

Com estas ausências, Portugal vai ser representado por Gabriela Dinis, Mafalda Lopes e Maria Salgado, no feminino, e Francisco Ordonhas, Guilherme Ribeiro e Joaquim Chaves, no masculino, enquanto Francisco Freitas e Raquel Bento vão disputar a competição de longboard.

O Eurosurf vai ser disputado pela terceira vez seguida em Portugal, integrando a agenda desportiva da 17.ª edição do Santa Cruz Ocean Spirit contando com 120 atletas em representação de 18 nacionalidades.