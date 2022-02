Portugal com 18.135 infeções, 55 mortes e menos internamentos nas últimas 24 horas

Segundo o boletim epidemiológico diário, hoje estão internadas 2270 pessoas, menos 94 do que na segunda-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão 147 pessoas, menos uma, embora nem todos os internamentos se devam à covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos diminuiu hoje para 536835, menos 12032 do que na segunda-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 30112 pessoas para um total de 2554403.

Nas últimas 24 horas deixaram de estar em vigilância 14501 contactos, mas as autoridades de saúde mantêm 574.788 pessoas nestas condições.

Desde março de 2020 foram infetadas em Portugal 3111858 pessoas com o SARS-CoV-2 e foram declaradas 20.620 mortes associadas à Covid-19.

Das mortes com covid-19 nas últimas 24 horas, 17 aconteceram na região Norte, 19 na zona de Lisboa e Vale do Tejo, 10 na região Centro, uma no Algarve, três no Alentejo, quatro na Região Autónoma dos Açores e uma na Região Autónoma da Madeira.