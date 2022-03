Portugal com 10.549 novos casos, maior número desde 03 de fevereiro

O número de novas infeções registado nas últimas 24 horas é o mais elevado desde aquela data, quando se registaram 9.083 casos.

O boletim epidemiológico diário da DGS revela ainda uma diminuição do número de pessoas internadas, contabilizando hoje 893 internamentos, menos 16 do que na quarta-feira, dos quais 148 em unidades de cuidados intensivos, menos sete nas últimas 24 horas.

Das 17 mortes, cinco ocorreram na região Norte, três em Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro, três no Algarve, duas na região autónoma da Madeira e uma no Alentejo.

Lisboa e Vale do Tejo é também a região com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas (5.350, 50,7% do total), seguindo-se o Norte (2.817), o Centro (1.465), o Algarve (328) e o Alentejo (255).



Segundo os dados da autoridade de saúde, registaram-se uma morte na faixa etária entre os 50 e os 59, três entre os 60 e os 69, sete entre os 70 e os 79 anos e seis entre os idosos com mais de 80 anos.

O maior número de óbitos desde o início da pandemia continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (12.235), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (4.072) e entre os 60 e os 69 anos (1.730).

Os casos ativos de Covid-19 aumentaram nas últimas 24 horas, totalizando 84.643, mais 6.584 do que na quarta-feira, e recuperaram da doença 3.948 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.149.611.