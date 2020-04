Plantel do Santa Clara entra de férias até dia 20

Está tomada a decisão: desde ontem até dia 20 de abril, o plantel e equipa técnica do Santa Clara vão de férias, enquanto ainda não há uma luz ao fundo do túnel para o regresso à competição na I Liga de futebol.

“O objetivo deste período de pausa prende-se com a necessidade de trazer equilíbrio mental e físico aos atletas, permitindo que os mesmos recarreguem baterias junto da família, antevendo a possibilidade de completar as jornadas em falta na Liga NOS”, explica o comunicado emitido ontem pelo emblema açoriano.

A medida estava em cima da mesa, como confirmou anteontem o diretor desportivo Diogo Boa Alma, em declarações ao Açoriano Oriental, acabando por ser tomada no sábado, depois de Sporting, Benfica e Tondela, da I Liga, e Casa Pia, da II Liga, terem anunciado que também dariam “folga” aos seus jogadores. Todo o plantel e respetiva equipa técnica permanecerão em São Miguel, para evitar ter de cumprir quarentena no regresso à Região.

De recordar que os campeonatos profissionais, sob a égide da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, encontram-se suspensos desde 12 de março, devido à pandemia Covid-19.

Um pretenso regresso à competição só deverá acontecer, nas melhores das hipóteses, no final de maio, início de junho, segundo a intenção de um estudo da Liga de Clubes. Mas tudo dependerá da evolução do novo coronavirus em Portugal.