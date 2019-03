Pelo menos três mortos vítimas dos tiroteios

As mais lidas

As autoridades anunciaram, entretanto, que passaram o nível de ameaça para o grau cinco, o mais elevado, na província de Utrecht.

O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, já condenou os tiroteios e disse que as autoridades policiais estão a inclinar-se para a possibilidade de se tratar de um “ataque terrorista”.

Pelo menos três pessoas foram mortas e nove ficaram feridas nos tiroteios na manhã desta segunda-feira em Utrecht, afirmou o presidente da Câmara de Utrecht, Jan van Zanen, acrescentando que as autoridades não descartam hipótese de “ataque terrorista”.

