Paulo Moniz diz encarar desafio com “espírito de missão”

O cabeça de lista pelo PSD/Açores nas eleições à Assembleia da República, Paulo Moniz, afirmou que é com “sentido de missão” que encara a responsabilidade de defender os interesses da região no parlamento nacional.

O candidato social-democrata afirmou, citado em nota de imprensa, estar “profundamente empenhado e motivado para trabalhar em prol dos Açores e dos açorianos".

"É com sentido de missão que encaro este desafio de defender a nossa Região na Assembleia da República”, declara.

Paulo Moniz diz que a sua indicação é um "honra" e garante "total dedicação para corresponder às expectativas" nele depositadas.

"Representar o povo dos Açores constituirá uma enorme responsabilidade e, simultaneamente, um privilégio. Tudo farei para estar à altura da função de deputado eleito pelos açorianos de todas as ilhas”, sublinha.

Paulo Moniz destaca ainda a “qualidade” dos nomes que compõem a lista do PSD/Açores à Assembleia da República e declara tratar-se de uma lista “plural e representativa, composta por gente que quer, acima de tudo, servir" o arquipélago.

A lista do PSD/Açores à Assembleia da República é encabeçada por Paulo Moniz, da ilha de São Miguel, 50 anos, engenheiro eletrotécnico e atual presidente do Conselho Diretivo da Região Açores da Ordem dos Engenheiros.

Segue-se António Ventura, da ilha Terceira, engenheiro zootécnico, com 51 anos, e a candidata do Faial, Ilídia Quadrado, professora, com 48 anos.

A representação da JSD/Açores fica a cargo de Vitória Silva, enfermeira de 26 anos, enquanto os TSD/Açores apresentam Humberta Bettencourt, com 41 anos e funcionária pública.

As eleições legislativas realiza-se a 06 de outubro.