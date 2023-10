“É uma honra enorme, uma responsabilidade enorme. Os Jogos Olímpicos são um momento especial para qualquer atleta, ainda mais os Jogos Olímpicos de 2024 por serem em Paris, numa cidade que conheço bem e onde nós temos muitos emigrantes que vivem o nosso país de uma maneira totalmente diferente. Posso ser também o elo de ligação com todos eles, num apoio diário aos nossos atletas. É uma honra poder ser mais uma na comitiva”, afirmou o ex-futebolista em declarações partilhadas no sítio oficial daFederação Portuguesa deFutebol (FPF).

Pauleta, atual diretor da FPF, destacou-se a nível internacional em clubes como os espanhóis do Salamanca e Deportivo, mas foi em França que viveu os melhores anos da carreira, ao serviço do Bordéus e Paris Saint-Germain.

O micaelense, segundo melhor marcador da história da seleção portuguesa com 47 golos, jogou na capital francesa entre 2003 e 2008, onde apontou 109 golos.

Fernando Gomes, presidente da FPF, assumiu que é “um orgulho” ver o antigo internacional português assumir estas funções.

“O Pedro Pauleta é um futebolista de eleição, uma referência, que alicerça ainda mais essa responsabilidade pelo facto de durante muitos anos ter jogado ao mais alto nível e ser um ídolo da comunidade portuguesa que está em França. Estamos certos que ele irá cumprir cabalmente as missões que lhe são confiadas neste cargo”, pode ler-se.

Opresidente do COP José Manuel Constantino acredita que Pauleta “vai ser seguramente uma ajuda muito útil” nas relações de caráter institucional, por se tratar de “uma figura de enorme prestígio em França e particularmente em Paris”.