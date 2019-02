Pauis da Praia são “garantia de equilíbrio e sustentabilidade ambiental”, diz Tibério Dinis

Tibério Dinis, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, lamenta que, “entre nós, ainda hoje, haja pessoas que tente menosprezar este projeto e a sua importância ambiental, social e económica”, mas assumiu-se como “um autarca feliz” pela distinção que o projeto LIFE CWR (de recuperação dos pauis da Praia) deu ao concelho.



O autarca falava na sessão de abertura do seminário organizado pelo município a propósito das comemorações do Dia Mundial das Zonas Húmidas, que decorreu na passada sexta feira, na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira. Tibério Dinis assegurou a continuidade do projeto – agora só com fundos próprios da autarquia, - considerando que os fundos comunitários destinados a este trabalho já cessaram – e salientou que “a Praia da Vitória quer potenciar este equilíbrio e esta sustentabilidade ambiental”.

“Sou um autarca feliz, porque este projeto deu ao concelho o galardão de ‘Município do Ano 2018’, algo que é extraordinário, tratando-se de um projeto ambiental que, provavelmente, muitos cidadãos da Praia da Vitória e da ilha Terceira ainda não conhecerão, mas que a Câmara Municipal da Praia da Vitória vai esforçar-se para que passem a conhecer, pois são muitas as referências nacionais e internacionais a este projeto. Há uma enorme credibilidade internacional deste projeto”, afirmou.

O seminário contou com a participação de representantes do Governo, professores universitários, técnicos da área, envolvidos no projeto, alunos e professores de escolas do Concelho, o edil destacou também “a responsabilidade ambiental de um dos maiores grupos empresariais dos Açores” – o Grupo Bensaúde – parceiro no projeto LIFE CWR, uma vez que gere o parque de combustíveis da ilha Terceira que faz fronteira com o Paul da Pedreira na freguesia do Cabo da Praia: “é extraordinário e é raro vermos uma empresa com esta consciente e sensibilidade ambiental. Era importante que existam mais empresas a apoiar projetos com esta sensibilidade, sejam eles ambientais, sociais, desportivos, formativos e/ou educativos”.

Por outro lado, prosseguiu, “a Câmara Municipal da Praia da Vitória, que já era reconhecida internacionalmente, através da Convenção RAMSAR, pelo seu projeto de recuperação dos pauis, foi distinguida a nível nacional com o galardão de ‘Município do Ano’, em 2018, coincidindo esta distinção, estranhamente, com um conjunto de reportagens que a Estação de televisão TVI desenvolveu e nas quais o Paul da Praia aparecia quase como uma cicatriz e uma chaga para o Concelho”.

“Infelizmente, entre nós, ainda há muita gente que tenta menosprezar este projeto e a sua importância ambiental, social e económica, atacando a qualidade e a sustentabilidade ambiental destas zonas. Estamos seguros do nosso trabalho. É um trabalho da nossa terra e dos milhares de aves migratórias que, por alguma razão, escolhem os nossos pauis para nidificar. A Praia da Vitória quer potenciar este equilíbrio e esta sustentabilidade ambiental agora reconhecida a nível nacional e já há muito reconhecida internacionalmente no âmbito da Convenção RAMSAR”, afirmou.

Recorde-se que o Município praiense foi pioneiro a nível regional como entidade beneficiadora dos projetos financiados ao abrigo do Programa LIFE + da União Europeia, através do desenvolvimento do projeto “Restauro Ecológico e Conservação da Infraestrutura Verde Húmida Costeira da Praia da Vitória – LIFE CWR”. Com este projeto foi feita a restauração e aumento da sustentabilidade dos pauis da Praia da Vitória, nomeadamente o Paul da Praia da Vitória (por detrás do antigo campo de jogos municipal), a recuperação da zona húmida do Belo Jardim e o Paul da Pedreira, na freguesia do Cabo da Praia.