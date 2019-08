Parque Atlântico recebe exposição “Caminhos das Mulheres”

O Parque Atlântico, em Ponta Delgada, inaugura no próximo dia 1 de setembro, uma exposição que homenageia as mulheres açorianas que decidiram recomeçar a sua vida num país diferente. “Caminhos das Mulheres” é o nome da mostra que estará patente no Piso 0 até dia 15 de setembro.

Saliente-se que “Caminhos das Mulheres” apresenta testemunhos reais de mulheres açorianas que atravessaram o Oceano em busca da mudança. Recorrendo ao texto e à fotografia, são expostas as dificuldades, aventuras, tristezas e alegrias da adaptação à nova vida nos Estados Unidos da América e no Canada, locais onde procuraram recomeçar.





Da exposição faz parte também um vídeo realizado por Nisa Remígio, com os testemunhos que recolheu em conjunto com Rui Faria.







No dia 14 de setembro, decorrerá um concerto intimista, com a artista Bea Rocha. O momento musical está previsto para ter lugar entre as 19h30 e as 21 horas, também no Piso 0.