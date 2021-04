Orçamento dos Açores para 2021 garante a “maior democraticidade possível”, diz Bolieiro

“Ficou demonstrado, não apenas nas palavras, mas na assunção direta, a pluralidade de opinião. Ele absorveu, este Plano e Orçamento, propostas diretas de vários partidos. Garantimos aqui a maior democraticidade possível”, declarou Bolieiro aos jornalistas.

O líder do executivo açoriano falava hoje na Assembleia Regional, na cidade da Horta, após a aprovação do Orçamento para 2021, após cinco dias de discussão.

O Plano e Orçamento dos Açores foram aprovados com os votos com os votos a favor do PSD, CDS-PP, PPM, Chega e Iniciativa Liberal e a abstenção do PAN, enquanto BE e PS votaram contra.

Questionado pela posição do PAN (partido que não tinha aprovado o programa de Governo Regional), Bolieiro disse não ver nas “cedências” uma “dificuldade”, mas antes “oportunidades de entendimento”.

“Não vejo nas negociações, nos compromissos e nas cedências, dificuldades, antes pelo contrário, [vejo] oportunidades de entendimento. Naturalmente que estamos a manter as nossas identidades ideológicas e doutrinárias”, apontou.

E reforçou: “Encontrar um denominar comum com a paciência democrática que eu tenho é verdadeiramente uma oportunidade de entendimento e não um sacrifico nem uma dificuldade”.

José Manuel Bolieiro disse que a aprovação do Plano e Orçamento para 2021 “honra a democracia”, realçando que o documento contém “objetivos estratégicos” definidos pelo Governo Regional.

Entre esses objetivos, o presidente do executivo açoriano realçou a “valorização profissional” dos professores e dos profissionais de saúde, a eliminação progressiva da precariedade e o aumento do complemento regional de pensão.

José Manuel Boleiro destacou ainda a redução fiscal ao máximo permitido por lei e o investimento de 491 milhões no Serviço Regional de Saúde.

“Nós estamos a fazer de forma progressiva a eliminação desse subfinanciamento crónico e desde logo assegurar a tempo e a horas dos fornecedores. É também outra mudança de paradigma”, exemplificou.

O Orçamento dos Açores para este ano é de cerca de 1.900 milhões de euros, dos quais 165,7 milhões destinados ao transporte aéreo e à reestruturação da SATA.

O Governo dos Açores é suportado no parlamento pelos partidos que integram o executivo, pela Iniciativa Liberal e pelo Chega.

José Manuel Bolieiro tomou posse como presidente do Governo dos Açores em novembro de 2020, terminando com um ciclo de 24 anos de governação do PS na região: de 1996 a 2012 sob a liderança de Carlos César; de 2012 a 2020 com Vasco Cordeiro na chefia do executivo.