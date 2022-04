Núncio inaugura exposição “Custódias da ilha do Faial”

A exposição com 16 custódias, que ficará patente até dia 10 de junho, foi inaugurada pelo Núncio Apostólico da Santa Sé em Lisboa, e dela constam custódias das 13 paróquias da ilha, uma da "Ordem Terceira de São Francisco, uma da Ordem Terceira do Carmo e uma da Diocese de Angra, tesouros que abrangem o período entre os séculos XVI e XIX. Cinco destas custódias estão musealizadas; outras cinco pertencem ao espólio do Museu de Arte Sacra da Horta e as restantes estão nas paróquias e ao culto", refere nota de imprensa.



“A exposição “As Custódias da Ilha do Faial” pretende transmitir a forma como os faialenses têm expressado a sua devoção ao Santíssimo Sacramento ao longo dos séculos”, explicou o padre Marco Luciano Carvalho, citado pelo site Igreja Açores.



“Estas custódias são um testemunho material da grande fé e culto ao Santíssimo Sacramento nas paróquias da Ilha do Faial e da nossa Diocese”, acrescenta o sacerdote lembrando que através deste horizonte temporal, inscrito entre os séculos XVI, data da custódia da diocese que estará em exposição, e o século XIX onde se inscrevem algumas das restantes custódias, “as peças falam-nos da Igreja como fiel depositária de um vastíssimo património de arte sacra que urge preservar”.