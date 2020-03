Núcleo de Arte Sacra e Etnografia da Ribeira Chã com nova museografia

O Núcleo de Arte Sacra e Etnografia, foi fundado, no século XX, pelo padre João Caetano Flores, que foi, recentemente, homenageado pela Câmara Municipal de Lagoa com uma exposição temporária, que teve lugar na Casa da Cultura Carlos César.

A nova museografia irá contemplar, uma área em que estará patente, com caráter duradouro, essa mesma exposição dedicada ao padre João Caetano Flores. O objetivo passa por homenagear e perpetuar a memória do fundador dos núcleos museológicos da Ribeira Chã, em reconhecimento ao facto de ter dedicado, toda a sua vida, à elevação cultural, da freguesia onde apostolou.

De acordo com nota, destaca-se, ainda, a temática etnográfica, com a evocação da antiga escola da freguesia, bem como dos trajes regionais, e, ainda, a recriação da antiga igreja de São José da Ribeira Chã, através da exposição de variadas peças de arte sacra desse templo, aspetos que a anterior exposição já continha e que agora foram atualizados.

Com a intenção de garantir maior acessibilidade, nomeadamente motora, à exposição, esta intervenção disponibiliza no piso térreo um documentário que permite a realização de uma visita virtual.

Recorde-se que, através da assinatura do protocolo com a paróquia da Ribeira Chã, que se realizou recentemente, a Câmara Municipal de Lagoa apoiou esta intervenção, que permitiu a integração dos núcleos museológicos da Ribeira Chã no Museu de Lagoa-Açores, passando, agora, a ficar representado nas cinco freguesias do concelho.

Oportunamente, os restantes núcleos existentes na freguesia da Ribeira Chã serão, também, intervencionados, estando, para o efeito, a trabalhar uma equipa multidisciplinar na sua reformulação.