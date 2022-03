Nordeste com orçamento superior a 8,2 milhões de euros

O Plano e Orçamento da Câmara Municipal do Nordeste para o ano de 2022 foi aprovado pela maioria social-democrata na Câmara e na Assembleia Municipal, prevendo uma receita total para o próximo ano superior a 8,2 milhões de euros.



Em nota de imprensa, a Câmara Municipal do Nordeste refere que no orçamento “não foi considerada qualquer atualização de taxas, preços e tarifas para o exercício de 2022”.



A autarquia nordestense refere também que o Plano e Orçamento do próximo ano pretendem, por um lado, assegurar uma “gestão sustentável e um serviço cada vez mais eficiente” por parte do município, mas sem esquecer “os efeitos nefastos que a pandemia Covid-19 trouxe em 2020 para o tecido empresarial nordestense e que infelizmente continuou em 2021”. “A receita corrente prevista cobrar é igual à despesa corrente, acrescida das amortizações dos empréstimos de médio e longo prazo, cujo valor apurado é de 924.080 euros”, refere a Câmara Municipal em nota de imprensa.



O executivo da Câmara do Nordeste, presidido por António Miguel Soares, salienta também no Plano e Orçamento para 2022 a necessidade de “continuar com as medidas de apoio social às famílias nordestenses, através de apoios sociais, conservação e requalificação do património habitacional social, programas ocupacionais e de estágios, entre outros”.



Mas a autarquia nordestense irá também apoiar as instituições de cariz social, recreativo, cultural e desportivo, “não descurando a conservação do património edificado municipal, optando por realizar obras essenciais ao desenvolvimento da população, instituições locais, turismo e núcleo empresarial onde elas se justifiquem e onde sejam não só viáveis mas também uma mais-valia para o concelho”, conclui.