Navio-tanque “São Jorge” retoma abastecimento de combustíveis nos Açores

De acordo com comunicado da empresa Transinsular, o navio retoma os trabalhos com a rota pelas ilhas de São Jorge, Flores e Faial.

O navio da Transinsular que foi reparado nos “estaleiros da Navalrocha, empresa do Grupo ETE, possui agora dois novos motores e sistemas de propulsão, geradores e um sistema elétrico renovado, com mais de 12.000 metros de cabos. Investimento que confere a total fiabilidade e segurança do Navio, com impacto direto na sua operacionalidade”, indica o comunicado.

Matthieu Roger, CEO da Transinsular, citado na nota de imprensa, destaca “o compromisso e dedicação da empresa no sentido de retomar a atividade do navio no dia de hoje, assegurando face ao investimento feito, a continuidade da prestação de um serviço de excelência levado a cabo pela Transinsular, empresa do Grupo ETE, bem como a eficiência das sinergias obtidas ‘dentro de portas’”.

Matthieu Roger, acrescenta ainda que “durante o período em que o ‘São Jorge’ esteve em estaleiro, a Transinsular garantiu o abastecimento de combustível em todas as ilhas dos Açores de acordo com as suas especificidades e necessidades”.