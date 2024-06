Museu Carlos Machado inaugura exposição "Adágio" de Tomaz Borba Vieira

O Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada, nos Açores, inaugura no sábado, no Núcleo de Santa Bárbara, a exposição "Adágio", do pintor Tomaz Borba Vieira, reunindo as suas últimas obras realizadas entre 2019 e 2023