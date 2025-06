Meta aconselha a evitar partilha de informações pessoais com ferramenta de IA

O assistente de IA generativa da Meta, além de estar integrado nas plataformas da empresa, também tem uma aplicação separada para que os utilizadores possam conversar diretamente com a ferramenta.

De acordo com a agência de notícias Europa Press, esta aplicação tem também uma parte mais social que permite aos utilizadores partilhar e explorar casos de utilização com a IA e aceder a sugestões, fazendo com que as conversas que os utilizadores têm com a Meta AI sejam publicadas para que outros possam ver.

Esta característica levou a que muitos utilizadores partilhassem involuntariamente e publicamente as conversas que tiveram com o ‘chatbot’ (assistente virtual que usa inteligência artificial e programação para comunicar por texto com utilizadores), incluindo as que continham detalhes pessoais e pesquisas sobre tópicos relacionados com problemas médicos, crimes cometidos ou a legalidade de certas ações.

Agora, a Meta introduziu um aviso: “As indicações que publicar são públicas e visíveis para todos. A Meta pode sugerir as suas indicações noutras aplicações Meta. Por favor, evite partilhar informações pessoais e sensíveis”, lê-se na mensagem.

A definição que permite a partilha de conversa com o ‘chatbot’ não está ativada por defeito, sendo necessário que os próprios utilizadores a ativem, podendo ser modificada na gestão da informação, na secção de dados e privacidade.