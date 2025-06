Diana Gomes diz que Portugal já “virou a página” e aponta aos ‘quartos’ do Euro2025

“Sabemos que vimos de uma fase não tão boa para nós, mas sabemos do valor que temos e da qualidade aqui em grupo. Já conseguimos virar a página e estamos a conseguir responder nos treinos. Queremos dar uma resposta melhor”, declarou o defesa-central lusa, 26 anos, em conferência de imprensa.

E acrescentou: “É sempre um momento importante para nós. Olhamos para o passado e vemos que temos cada vez mais qualidade, mais condições para passar a fase de grupos e continuar a fazer historia por Portugal”.

A equipa comandada por Francisco Neto, que vem de quatro desaires seguidos para a Liga das Nações e consequente despromoção à Liga B, tem de “corrigir os erros” dos últimos encontros, segundo a jogadora que passou as últimas três temporadas nas espanholas do Sevilha.

“Podemos olhar para esses jogos e ver o que fizemos menos bem. Temos de corrigir os erros, irmos mais bem preparadas para o que aí vem e encarar os jogos de outra maneira, para que não volte a suceder o que aconteceu no passado”, alertou.

Sabendo que quatro das 27 pré-convocadas pelo selecionador vão deixar o grupo na próxima semana, Diana Gomes só pensa em dar o melhor de si para ser uma das ‘navegadoras’ eleitas para a fase final, que vai decorrer na Suíça, entre 02 e 27 de julho.

“Estamos aqui para dar o nosso melhor e, se dermos o máximo individualmente, ajudamos o grupo. Tenho a certeza que a decisão final do Francisco [Neto] é escolher as que estiverem mais aptas para a fase final”, expressou.

Por fim, a central, que foi convocada para o último estágio, mas acabou por não ser opção devido a problemas físicos, deixou claro que “já recuperou e está pronta para ajudar o grupo”.

Na fase final do Europeu de 2025, Portugal está integrado no Grupo B, juntamente com a campeã mundial em título Espanha (03 de julho, em Berna), a Itália (07, em Genebra) e a Bélgica (11, em Sion).