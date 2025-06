Encontro de cidades geminadas celebra nos Açores “parte boa” da relação entre Portugal e EUA

O evento “Sister Cities Summit” vai decorrer entre os dias 25 e 27 de junho, em Ponta Delgada, no âmbito das comemorações dos 40 anos da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).

Segundo a organização, que presentou o programa do encontro numa conferência de imprensa, no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada, existem atualmente cerca de 60 acordos de geminação entre os dois países.

“Este evento celebra as relações entre Portugal e os Estados Unidos pela parte positiva, procurando salientar aquilo que a relação bilateral entre os dois países tem de melhor historicamente”, disse o diretor regional das Comunidades, José Andrade, quando questionado pela agência Lusa sobre algumas preocupações relacionadas com a nova administração norte-americana, como a eventual deportação de emigrantes açorianos.

No caso dos Açores, referiu que existem relações históricas “um pouco por toda a América, de costa a costa" e "razões para celebrar 230 anos de relações históricas através do consulado mais antigo do mundo com funcionamento ininterrupto”, que é o de Ponta Delgada.

Além disso, acrescentou, existem também “60 razões para celebrar essas relações transatlânticas através de outras tantas geminações municipais” entre cidades portuguesas e dos Estados Unidos da América (EUA).

“E, independentemente, do que possa acontecer e das circunstâncias em que o evento ocorre, nós queremos celebrar a parte boa da relação entre Portugal e os Estados Unidos e essa parte boa é suficientemente importante para ser celebrada”, afirmou José Andrade.

O diretor regional das comunidades referiu ainda que o encontro pretende “reconhecer e valorizar a importância das relações entre Portugal e os EUA” e sublinhar o papel importante do poder local para essas relações.

Segundo a diretora de relações transatlânticas da FLAD, Leonor Durão Barroso, que apresentou o programa da iniciativa, existirão espaços de diálogo, debate e discussão da relação transatlântica.

“É um encontro entre cidades e também entre as cidades e a sociedade civil, porque é um encontro que se quer aberto”, afirmou.

O “Sister Cities Summit” inclui uma conferência inaugural sobre “A água e o futuro das cidades” e painéis de cooperação sobre inteligência artificial, economia, sociedade e cultura, educação, ciência e tecnologia.

Haverá também um momento de homenagem aos 230 anos do Consulado dos EUA em Ponta Delgada e um espetáculo com FADOalado e Orquestra Ligeira de Ponta Delgada.

No último dia, a conferência final será proferida por Durão Barroso, ex-primeiro ministro e ex-presidente da Comissão Europeia, e decorrerá a sessão de encerramento, com a presença anunciada do presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na conferência de imprensa também participou, à distância, David Lopes, coordenador das comemorações dos 40 anos da FLAD, que referiu os aspetos gerais do programa e adiantou que, nos dias 18 e 19 de setembro, os Açores receberão também uma conferência comemorativa dos 30 anos do acordo de cooperação e defesa entre Portugal e os EUA e dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

A “Conferência Internacional Lajes” irá decorrer no auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória, na ilha Terceira, e também incluirá a interpretação da canção que ali foi entoada por Frank Sinatra, em 1945.

O encontro das cidades geminadas entre Portugal e os EUA é organizado pela FLAD e o Governo Regional dos Açores, através da presidência do Governo e da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, com o alto patrocínio do Presidente da República.