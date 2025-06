Médio Oriente: China adverte para “risco de descontrolo” e pede “atitude responsável” aos EUA

“O conflito já dura há uma semana, causou grandes prejuízos aos povos de ambos os países e afetou gravemente a paz e a estabilidade da região e do mundo”, afirmou Guo Jiakun, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, numa conferência de imprensa em Pequim.



Guo sublinhou que o agravamento do conflito “não trará vencedores” e reiterou a oposição da China a “qualquer violação dos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e a qualquer atentado contra a soberania, segurança e integridade territorial de outros países”, bem como “ao uso ou ameaça de uso da força nas relações internacionais”.



Num recado velado a Washington, o porta-voz afirmou que “a comunidade internacional, especialmente os grandes países influentes, deve manter uma posição justa e uma atitude responsável, de forma a criar condições favoráveis a um cessar-fogo e ao regresso ao diálogo e às negociações”, para evitar que “a situação regional caia num abismo e se produzam desastres ainda maiores”.



Na quarta-feira, Trump deixou em aberto a possibilidade de uma intervenção militar norte-americana contra o Irão.



“Pode ser que o faça. Pode ser que não o faça. Quero dizer, ninguém sabe o que eu vou fazer”, disse o republicano.



Trump acrescentou que Teerão ainda quer negociar um acordo nuclear com os Estados Unidos e que, segundo afirmou, o Irão terá mesmo proposto enviar uma delegação à Casa Branca para retomar as conversações — algo que o Governo iraniano negou.



O Presidente norte-americano sugeriu ainda que o início dos ataques israelitas contra instalações nucleares e militares do Irão ocorreu depois de expirado o prazo imposto por Washington a Teerão para concluir um novo pacto nuclear.