Aprovada candidatura para setor agroflorestal dos Açores no valor de 26 ME

Em comunicado, o executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM adianta que a Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação foi notificada da aprovação, na sua generalidade, da candidatura LIFE IP AGRILOOP ao programa europeu LIFE, gerido pela CINEA - Agência Executiva Europeia para o Clima, Infraestruturas e Ambiente.

“Com um prazo de execução entre 2026 e 2035 e um investimento estimado superior a 26 milhões de euros, o projeto visa implementar o Roteiro para a Economia Circular no Setor Agroflorestal da Região Autónoma dos Açores”, referiu.

Segundo a nota, trata-se de um plano estratégico pioneiro, “desenvolvido com o contributo de múltiplos ‘stakeholders’ dos setores agrícola e florestal, organismos da administração pública regional e entidades de investigação e inovação”.

“Caso a segunda fase da avaliação seja concluída com sucesso, culminando na assinatura do acordo de financiamento, o projeto contará com uma comparticipação de aproximadamente 16 milhões de euros por parte do programa LIFE, correspondente a 60% do investimento elegível”, lê-se.

O Governo Regional salienta que o Roteiro para a Economia Circular no Setor Agroflorestal da Região Autónoma dos Açores prevê a implementação de 67 medidas, distribuídas por seis áreas de intervenção: uso e gestão do solo e da água, produção florestal, produção agrícola, produção animal, indústria transformadora e intervenções transversais.

As medidas “estão alinhadas com os principais instrumentos de política pública em matéria de economia circular, nomeadamente o Plano de Ação da UE para a Economia Circular (2020) e o Plano de Ação Português para a Economia Circular (2021-2030)”.

O projeto LIFE IP AGRILOOP “constitui uma iniciativa estruturante no âmbito da política regional de desenvolvimento sustentável” e poderá posicionar os Açores como “um território de referência em economia circular aplicada ao setor primário”, salienta.

O secretário regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, citado no comunicado, afirma que a aprovação da candidatura representa “um reconhecimento europeu da estratégia dos Açores para tornar o setor agroflorestal mais eficiente, sustentável e resiliente”.

“Com o LIFE IP AGRILOOP, pretendemos valorizar os recursos endógenos e promover modelos circulares que reduzam desperdícios e aumentem a competitividade dos nossos agricultores e produtores florestais”, explicou.

António Ventura salientou tratar-se de um projeto de transformação estrutural que “resulta de um esforço coletivo e do compromisso do Governo Regional em alinhar as políticas públicas com os grandes desafios ambientais e económicos do presente e do futuro”.

“A circularidade não é uma opção, é uma exigência para a sustentabilidade da nossa Região”, rematou o governante.