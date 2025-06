Trabalhadores da clínica açoriana do Bom Jesus com salários valorizados

De acordo com o Sintap/Açores - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, foi assinado um acordo de empresa com a fundação, “na sequência de um processo negocial marcado por um forte espírito de diálogo, interajuda e respeito mútuo entre as partes”.



A Clínica de Bom Jesus, com sede em Ponta Delgada, presta serviços na área da saúde e é propriedade da Igreja.



Segundo o sindicato, o acordo "representa um avanço significativo na valorização profissional e remuneratória dos trabalhadores, com efeitos retroativos a 01 de janeiro do corrente ano", assegurando um "equilíbrio entre os interesses da instituição e dos seus profissionais”.



Num universo de cerca de 100 trabalhadores que auferem, em média, cerca de 900 euros, a valorização salarial será de cerca de 15% nos escalões do 1.º ao 9.º nível e de cerca de 6% nos escalões do 10.º ao 12.º nível.



O acordo prevê ainda um aumento das diuturnidades de 28,49 para 30 euros, a atualização do subsídio de refeição de 4,80 para 5,50 euros e introdução do direito a refeição fornecida pela instituição em caso de trabalho suplementar à jornada de serviço.



O acordo prevê também a revisão de categorias profissionais, com novas denominações e escalões, permitindo “maior justiça e progressão nas carreiras”, de acordo com o sindicato.