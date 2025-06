Criadas 20 novas vagas de berçário no concelho de Ponta Delgada

O executivo regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM referiu, em comunicado, que para a implementação das novas salas “foi necessário realizar pequenas adaptações, a nível da copa de leite, e adquirir algum mobiliário”.



“Esta reconversão de salas e reorganização da creche, ajustada às necessidades da lista de espera que é efetivamente maior nesta idade, permitiu criar duas novas salas de berçário com entrada imediata, totalizando cinco salas para a idade com maior procura nesta valência aqui na instituição”, referiu a secretária regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, citada numa nota de imprensa.



Segundo o comunicado, a governante visitou hoje as novas salas de berçário instaladas na creche da associação Enzinazor e referiu que o Governo Regional dos Açores está atento “às necessidades das famílias e em dar uma resposta imediata a 20 novas crianças com menos de um ano”.



“Está já a decorrer o processo de seleção para admissões no próximo ano letivo, que se prevê que esteja concluído até final de julho”, adiantou Mónica Seidi.



O executivo açoriano liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro recordou que entre 2020 e o primeiro semestre de 2025 “já criou 815 novas vagas em creche” na região.



O valor aplicado na gratuitidade em creche só para o presente ano é superior a 23 milhões de euros de euros, “o que corresponde a um aumento de 82% no valor investido desde 2020”, acrescentou.