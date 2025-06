Inscrições até 22 junho para curso de verão Arquipélago x Summer School W&T

O curso, cujas inscrições decorre até dia 22 de junho, é um convite à experimentação artística.

De acordo com Sofia Carolina Botelho, do Serviço de Mediação do Arquipélago, “temos estado a pôr em prática vários projetos em parceria com outras instituições e fez todo o sentido entrar em contacto com a Bienal Walk & Talk para que estas duas equipas trabalhassem em conjunto a desenhar o que é que pode ser esse curso”.

Rita Serra e Silva, da Anda &Fala, recorda que no âmbito do Walk & Talk, realizou-se, durante vários anos, “uma Summer School, em que ao longo de uma semana, também um grupo de jovens, selecionados por convocatória, realizavam várias oficinas e estavam em contacto com artistas que estariam representados no festival”. Esta junção do curso de verão do Arquipélago com a Summer School do Walk & Talk, faz ainda mais sentido, porque “dentro da temática que é lançada pela primeira Bienal Walk & Talk, com o título 'Gestos de Abundância', procuramos praticar formas de criação mais colaborativas”.

O curso pretende criar um contexto de partilha intenso e de exploração, potenciando o trabalho de cada uma das pessoas participantes.

Segundo nota de imprensa, com o “apoio da FLAD — Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, serão atribuídas 8 bolsas para pessoas participantes das restantes ilhas do arquipélago (uma bolsa por cada ilha, excluindo São Miguel), com a duração de 5 dias”. De referir que a bolsa inclui uma viagem interilhas. ida e volta. e estadia na Ribeira Grande durante o período do curso, bem como participação gratuita no mesmo. As pessoas bolseiras (8) partilharão casa - Casas da Ribeira Grande - no centro da cidade da Ribeira Grande.

As sessões decorrerão no Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande, na vaga em Ponta Delgada. Inclui também sessões ao ar livre, em vários pontos da ilha de São Miguel.

De acordo o regulamento, o curso é aberto a pessoas entre os 15 e 21 anos, independentemente da sua área de estudos, com interesse em práticas artísticas e criativas. A pessoa candidata com idade inferior a 18 anos terá de ter uma autorização por parte da pessoa encarregada de educação.

As pessoas candidatas serão selecionadas pelas equipas do Serviço de Mediação do Arquipélago e do Programa de Públicos da Bienal Walk&Talk, de acordo com as respostas dadas no formulário de inscrição.