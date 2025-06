Vila do Porto celebra protocolo de geminação com Alenquer

“Mais do que um simples ato protocolar, celebramos a união de duas terras que partilham uma visão: a de que a cultura e a fé, quando vividas com autenticidade e respeito, são pontes seguras entre as comunidades”, referiu a presidente da autarquia de Vila do Porto, Bárbara Chaves, citada numa nota de imprensa.

A autarca recordou que os dois municípios têm participado em ações conjuntas ao longo dos últimos três anos, esperando continuar o trabalho “por via de partilhas, encontros e projetos comuns onde a tradição do Divino Espírito Santo continue a ser força viva”.