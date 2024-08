Matos fala em justiça no resultado e “dores de crescimento” da equipa

O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, reconheceu o FC Porto como “justo vencedor” do encontro da passada sexta-feira, a contar para a segunda jornada da I Liga, realizado no Estádio de São Miguel (que terminou com a vitória dos “dragões” por 0-2).



Em conferência de imprensa após a partida, o técnico falou aos jornalistas sobre as “dores de crescimento” da sua equipa como um processo pelo qual o seu conjunto terá de passar para “crescer” ao longo de toda a época.



Vasco Matos considerou o resultado justo atendendo ao natural decorrer do jogo, registando, no entanto, que os números no marcador poderiam ter sido diferentes caso tivesse sido a sua equipa a concretizar a primeira oportunidade.



“Entrámos em campo com a intenção de pôr o adversário desconfortável. A primeira oportunidade do jogo até foi do Santa Clara e aí a [falta de] eficácia ditou um bocadinho aqueles primeiros minutos”, assinalou o técnico dos “encarnados” de Ponta Delgada.

“Se tivéssemos feito golo, se calhar poderia ter sido diferente, mas depois o FC Porto, com muito mérito, conseguiu entre o nosso bloco defensivo e a linha média criar-nos dificuldades. Era algo que nós também tínhamos preparado e pensado, mas não conseguimos “saltar” bem no ‘timming’, na pressão, e aí eles começaram a desmontar a nossa linha e criaram algum desconforto”, analisou.



Quanto aos erros cometidos pela sua equipa, Vasco Matos apontou as “bolas paradas” como aspetos a melhorar, uma vez que foi nessa senda que surgiram os dois golos dos visitantes.

“O primeiro golo do FC Porto resulta de uma bola parada nossa, em que acabamos por sofrer, e o segundo foi num lance que é perfeitamente evitável”, referiu Matos, acrescentando que, nesses casos, os erros, apesar de naturais, “pagam-se caro”.



“Estamos a chegar à I Liga e temos de perceber rapidamente que, contra estas equipas, estes erros pagam-se caros. Isso faz parte do nosso crescimento, temos de o encarar de uma forma natural. Obviamente que não estamos satisfeitos”, assegurou.

“Queremos sempre lutar pelos três pontos e ganhar, mas claro que também sabemos que o FC Porto é uma equipa extremamente forte e não podemos cometer esse tipo de erros”, disse o técnico, apontando ainda a expulsão de Adriano, ao minuto 62’, como uma dificuldade acrescida ao trabalho do conjunto.

“Situações até acabámos por criar. Lembro-me de uma [situação] do Frederico Venâncio que poderia ter resultado no 1-2, e em que se tivéssemos os onze em campo poderíamos ter chegado ao golo”, exemplificou.



“Mas mesmo assim o grupo respondeu bem [...], mantivemos uma boa ideia de jogo e uma boa identidade”, saudou, elogiando o facto de a equipa “não ter perdido o equilíbrio” e fazendo sobressair as ocasiões de golo criadas.

O Santa Clara somou na sexta-feira a primeira derrota desde o regresso à I Liga, mantendo os mesmos três pontos conquistados na primeira jornada. Esta semana, os açorianos retomam os trabalhos tendo em vista a deslocação ao reduto do Casa Pia, no próximo dia 24, a contar para a terceira jornada do campeonato.