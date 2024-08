Matos diz que no cumprimento do plano esteve o caminho da vitória

O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, afirmou que no cumprimento do plano esteve o caminho para a vitória frente ao Estoril, no passado domingo, por 1-4.



“Ganhámos o jogo porque o preparámos ao pormenor estrategicamente e eles [jogadores] interpretaram-no na perfeição”, referiu. O treinador falava aos jornalistas em conferência de imprensa após a vitória na primeira jornada da I Liga, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.



“A nossa equipa não se escondeu em nenhum momento do jogo. Mesmo quando nada fazia prever o golo do Estoril, a nossa equipa não perdeu a identidade e o equilíbrio e isso tornou-nos cada vez mais fortes e aproxima-nos cada vez mais das vitórias”, considerou o técnico dos “encarnados” de Ponta Delgada.

O treinador abordou também a questão do golo sofrido inicialmente, encarando-o como uma oportunidade para afinar alguns aspetos defensivos.



“O Estoril fez um remate à nossa baliza e fez golo. Obviamente que isso não nos deixa satisfeitos. Não gosto de sofrer golos. Mas também vai por aí a evolução da nossa equipa, é preciso perceber que neste patamar não podemos facilitar nem um milésimo, porque com a qualidade destes jogadores uma oportunidade é um golo”, salientou.

Questionado sobre as várias opções que tem disponíveis na frente do ataque para esta época e sobre as entradas de Ricardinho (71’) e João Costa (82’) que resultaram em golos poucos minutos depois de abandonarem o banco, Vasco Matos preferiu focar os valores do coletivo, dizendo que “qualquer jogador que entra na equipa tem de perceber que há um caminho e há uma ideia coletiva”.

“Nós não dependemos individualmente de ninguém, mais importante que o jogador A, B ou C são as oportunidades e dinâmicas coletivas. Quando algum jogador deixar de fazer aquilo que nós trabalhamos, se calhar ficamos mais longe de fazer golos”, acrescentou.



“Obviamente que durante o jogo há espaço para individualidades e nós sabemos que muitas vezes o jogo é decidido por um rasgo individual”, reconheceu, adiantando que “esses momentos também são trabalhados durante as sessões de treino”.

Sobre a vitória expressiva sobre o Estoril, Vasco Matos foi taxativo no alerta: “sabemos que nem sempre vamos ganhar por este resultado, nem de perto nem de longe”.

“Temos de ter consciência e noção do que ainda temos para melhorar e da capacidade dos adversários”, frisou.

“Queremos mandar no jogo com bola, ser uma equipa corajosa, queremos ter posse e queremos criar situações de golo. Queremos também preparar a transição defensiva e preparar muitas situações”, assegurou, apontando o trabalho contínuo de toda a época como uma continuidade da “identidade” da época passada.

“Sabemos bem o que esta equipa e este grupo de homens vale, agora temos de ter consciência de que estamos num nível superior, onde existem equipas com muita qualidade e mais-valia”, sentenciou o treinador.