Mais de 500 alunos regressaram às aulas presenciais na Madeira após isolamento profilático

A secretaria regional informa, em nota divulgada no seu ‘site’, que 13 professores regressaram também às escolas, bem como cinco funcionários, precisando que o total de alunos que retomaram as aulas presenciais esta segunda-feira é de 501, correspondendo a 27 turmas, em diversos estabelecimentos do arquipélago.

A Secretaria da Educação, Ciência e Tecnologia indica, por outro lado, que 22 crianças da Escola Sant'Ana - Externato, no concelho de Machico, zona leste da Madeira, estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde, devido a contacto de um não docente com um caso positivo, fora do contexto escolar.

Esta situação envolve também uma educadora e duas auxiliares.