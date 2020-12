Mais 84 mortes e 2.638 novos casos desde segunda-feira

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.206 pessoas, menos 48 do que na segunda-feira, das quais 506 em cuidados intensivos, menos sete.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.733 mortes e 353.576 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 67.805, menos 3.207 casos em relação a segunda-feira.

As autoridades de saúde têm em vigilância 74.572 contactos, menos 2.151 relativamente a segunda-feira, mostram os dados, que apontam para mais 5.761 doentes recuperados, quase o dobro do que se verificava no último dia.

Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 280.038 pessoas.

Das 84 mortes das últimas 24 horas, 36 ocorreram na região Norte, 26 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 18 no Centro, três no Alentejo e uma na região autónoma da Madeira.

Segundo o boletim da DGS, a região Norte foi a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (1.348), totalizando 184.883 casos e 2.724 mortes desde março.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados 682 novos casos, contabilizando-se até agora 114.553 casos de infeção e 1.977 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 436 casos, num total de 37.307, e 794 mortos.

Já no Alentejo, foram assinalados mais 59 casos, totalizando 8.065 infeções e 151 mortos desde que começou a epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 42 novos casos, somando 6.224 infeções e 61 mortos.