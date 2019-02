Mais 4.454 açorianos empregados nos últimos dois anos na Região

“Hoje, existem mais 553 açorianos empregados do que havia há um ano, mais 4.454 açorianos empregados do que havia quando começamos esta legislatura. Hoje, existem mais 10.030 do que há quatro anos atrás”, afirmou Sérgio Ávila.





Segundo o vice-presidente do Governo, os dados comprovam que houve criação de mais emprego ao mesmo tempo que se verificou uma redução de açorianos em programas de inserção socioprofissional e formação.







“Temos, só nesta legislatura, mais 4.454 açorianos empregados e temos menos 2.702 açorianos ocupados”, sublinhou, acrescentando que, atualmente, “48% dos que estão ainda em programas ocupacionais não estão na Administração Regional, estão na Administração Local”, sendo que 17% estão em Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e apenas 29% na Administração Regional.







Para Sérgio Ávila, a criação de “emprego mais estável, mais bem remunerado e mais qualificado” continuará a ser uma prioridade fundamental do Governo dos Açores.







Nesse sentido, adiantou que atualmente há “mais 1.085 açorianos a trabalhar com contratos sem termo do que há um ano atrás” e mais “2.601 açorianos a trabalhar com contrato sem termo, ou seja, no quadro, do que há dois anos atrás”.