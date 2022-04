Lurdes Alfinete quer criar condições de atratividade e fixação de jovens nas freguesias rurais da Ribeira Grande

Lurdes Alfinete falava à saída de uma reunião com o Executivo da Junta de Freguesia de São Brás, no âmbito do roteiro das freguesias que se encontra a realizar.

Para a candidata do PS, São Brás, pela qualidade de vida que proporciona, deve ter reforçadas medidas de apoio e condições de investimento, de forma a que possa atrair mais pessoas, seja em visita, seja para habitação.

Lurdes Alfinete realçou que “existe aqui uma clara oportunidade de promover o turismo de âmbito mais rural e etnográfico, considerando a riqueza que São Brás apresenta neste aspeto”.

“Em simultâneo, devemos promover a fixação de jovens, revitalizando a vida da freguesia e as suas dinâmicas económicas”, frisou a candidata socialista.

Isto consegue-se, por exemplo, “promovendo lotes para autoconstrução, estimulando a fixação de famílias e reforçando o número de habitantes, neste caso em concreto, em São Brás”.

Para Lurdes Alfinete, “só assim se pode dinamizar o desenvolvimento harmonioso do concelho, algo que pode e deve ser reforçado nos próximos anos”.

“Esta é mais um exemplo da forma como podemos reafirmar o nosso Orgulho na Ribeira Grande”, finalizou a candidata do PS à Câmara Municipal da Ribeira Grande, Lurdes Alfinete.