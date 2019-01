Livro sobre desastre aéreo de Santa Maria disponível em inglês

Para já, a obra em inglês estará apenas disponível em versão digital. Por sua vez, a edição portuguesa já está também disponível na Amazon, em formato Kindle, refere comunicado de imprensa.





A par da tradução e adaptações normais para uma versão em inglês, o livro contém ainda algumas atualizações, tais como novas entrevistas com Jim Krieger, perito em Controlo de Tráfego Aéreo; Richard Marquise, Agente Especial do FBI e os peritos em Fatores Humanos Dr. Malcom Brenner e Dr. Barry Strauch, tendo este último tomado parte na investigação ao acidente como representante do NTSB americano.





Dia ainda o comunicado que presentemente, o autor está a reunir informação para um novo livro, sobre outro acidente aéreo ocorrido nos Açores.





A obra, cuja versão original foi lançada em setembro de 2016, parte dos eventos de 8 de Fevereiro de 1989, quando o voo 1851 da companhia “charter” americana Independent Air se despenhou no Pico Alto, na ilha de Santa Maria, enquanto preparava a aterragem, perdendo a vida todos os 144 ocupantes, a maioria turistas italianos que iam de férias para a República Dominicana.





Dedicando grande parte do seu conteúdo a uma investigação às causas do desastre, o autor contou com acesso ao inquérito oficial e a colaboração do seu responsável, o engenheiro José Rocha e Cunha, a par do contributo de outros peritos, notavelmente o comandante John Cox (presença regular no programa “Mayday” da National Geographic) e o engenheiro Frank Taylor, do britânico AAIB - Aircraft Accident Investigation Branch.





Com recurso a documentos oficiais – alguns inéditos - ilustrações técnicas, mapas, entrevistas e fotos, o autor explica, num texto fluido, conciso e completo, os motivos que levaram ao acidente, culminando numa reconstituição dos momentos decisivos que ditaram a tragédia.





A par da vertente técnica, a obra destaca também o aspeto humano vivido pelos locais desde os momentos iniciais do desastre e rescaldo, recolhendo depoimentos de bombeiros, médicos, funcionários públicos e outros que lidaram diretamente com a tragédia, sendo ainda a resposta ao desastre analisada pelo Professor Duarte Nuno Vieira, um dos mais reputados peritos portugueses na área da medicina legal, acrescenta a nota.





Outros temas abordados pelo livro incluem o impacto do acidente no estrangeiro, a par do legado deixado pela tragédia, em aspetos de segurança, judiciais e também históricos, sendo ainda neste ponto efetuada uma breve síntese do papel da ilha de Santa Maria na aviação mundial.





Nascido em Ponta Delgada, Francisco Cunha tem 32 anos e é licenciado em Comunicação Social. Desde 2007 colaborou com os jornais Açoriano Oriental, Correio dos Açores, Atlântico Expresso, Expresso das Nove e nas Revistas Açorianíssima e Açores, incluindo ainda o seu currículo trabalhos em sites estrangeiros dedicados ao desporto motorizado.





Link para edição inglesa na Amazon:



https://www.amazon.com/IDN-1851-Disaster-disastro-Azorre-ebook/dp/B07MFWLV4L/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1547569124&sr=8-1-fkmr1&keywords=%28some%29+aviation+disasters+in+the+azores