Lagoa honra Nossa Senhora da Estrela

A Sociedade Filarmónica Estrela D'Alva organiza, no próximo fim de semana (de 1 a 3 de fevereiro), a Festa de Nossa Senhora da Estrela, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa e Matriz de Lagoa.

O evento assinala o 132º aniversário da Filarmónica Estrela D’Alva e associa-se, igualmente, à 11ª edição do Cantar às Estrelas, refere nota.







Em termos de programa, na sexta-feira, dia 1 de fevereiro, pelas 19 horas, decorre uma missa na Ermida Nossa Senhora do Cabo. Pelas 20 horas, tem lugar a bênção e procissão das candeias. O percurso tem início na ermida e termina na Igreja Matriz de Santa Cruz. De seguida, o Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz e a Banda Filarmónica Estrela D’Alva farão a sua atuação no Salão Paroquial da Igreja.





No sábado, dia 2 de fevereiro, realiza-se a 11ª edição do Cantar às Estrelas, com um desfile que começa pelas 20 horas, no edifício da Câmara Municipal de Lagoa, percorrendo as ruas Dr. Filomena da Câmara, D. Manuel Medeiros Guerreiro, Largo do Teatro, rua da Praça, Avenida Gaspar Frutuoso, terminando na Igreja Matriz de Santa Cruz.





No dia 3 de fevereiro, domingo, realiza-se uma missa solene, pelas 11h30, com a participação da Filarmónica Estrela D’Alva e a Banda Lira das Sete Cidades, seguindo-se a procissão de Nossa Senhora da Estrela. A festa encerra com um convívio na sede da Sociedade Filarmónica Estrela D’Alva.