JCPD e Alexandra Barroso recebem medalha de Mérito

O Judo Clube de Ponta Delgada e Alexandra Barroso, treinadora e juíza internacional de ginástica aeróbica e presidente da Associação Gímnica dos Açores, receberam ontem a Medalha de Mérito Municipal da Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD).



A distinção ocorreu na cerimónia solene do 478.º aniversário da elevação de Ponta Delgada a cidade que decorreu no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada.



Na ocasião, a maior autarquia da Região distinguiu, a título póstumo, o antigo campeão dos Açores de ralis e empresário, Horácio Franco, com o Diploma de Reconhecimento Municipal.



Estas distinções, afirmou Pedro Nascimento Cabral, presidente da CMPD, visam homenagear aqueles que “com o seu contributo de valor incontornável, elevaram e elevam Ponta Delgada a elevados índices de excelência na região, no país e no mundo”, sendo que no caso em apreço os contributos foram prestados através do desporto.

No discurso da cerimónia solene, o autarca recordou que o desporto assume um papel relevante naquilo que é “formar para a cidadania”, sublinhando que Ponta Delgada tem “incentivado as novas gerações para hábitos de vida saudável e à prática de atividade física. É este objetivo que pretendemos alcançar quando apoiamos os clubes e associações desportivas e apostamos na qualificação dos nossos recintos desportivos”.



A este propósito, Pedro Nascimento Cabral lembrou que no último ano foi atribuído, ao desporto no concelho, “um montante total de 650 mil euros entre apoios para as atividades regulares (em que se insere a formação e as competições) e as atividades pontuais, como eventos, participações nacionais e internacionais, apoios a equipamentos e à sua melhoria”.

Além disso, o edil adiantou que para o ano em curso estão previstos “investimentos de cerca de 1 milhão de euros na requalificação do campo de futebol de São Roque e de 750.000 mil euros no Campo de Futebol de Santo António”, duas empreitadas que, na visão de Pedro Nascimento Cabral, “vão originar um forte incentivo para a integração e valorização social de centenas de jovens, para além de proporcionar melhores condições para alcançarmos mais sucessos desportivos nas competições oficiais”, realçou o governante.