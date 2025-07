Ivo Fontes “lidera” o quadro de Delegados da Liga Portugal para a temporada de 2025/2026, cuja lista foi revelada na segunda-feira pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Primeiro classificado na última época, com 95,572 pontos entre os 36 delegados da Liga Portugal classificados, Ivo Fontes é o primeiro do quadro dos Delegados que vão prestar delegacias nos jogos da I Liga, II Liga e Taça da Liga na próxima temporada.

Para além de Ivo Fontes, filho do antigo avançado micaelense Armando Fontes, os Açores contam com um segundo Delegado no quadro, na circunstância Mariana Oliveira Dâmaso.

Na sua primeira temporada nos quadros de delegados da LPFP, a micaelense radicada em Lisboa há uma década classificou-se no 14.º lugar, com 94,379 pontos.

Da lista dos 36 Delegados, os primeiros 15 do quadro são Delegados Elite da Liga Portugal, fazendo parte deste grupo Ivo Fontes e Mariana Oliveira Dâmaso.

Os primeiros 31 Delegados transitam da última temporada, enquanto os últimos cinco foram promovidos ao quadro principal, depois de na última temporada terem estado no quadro de Delegados Estagiários.

Referir que Helena Relvas, que o ano passado classificou-se no sétimo lugar, não figura no quadro para 2025/2026, uma vez que passou a integrar a equipa de Avaliadores de Delegados.

Com o início dos campeonatos profissionais organizados pela LPFPagendados para o segundo fim de semana de agosto (dias 9 e 10 de agosto), será nesta data que os Delegados da Liga Portugal iniciam, de igual modo, a sua temporada.

Lista de Delegados

Ivo Fontes, Sérgio Ferreira, Paulo Farinhas, Sérgio Oliveira, Ricardo Soares, João Ledo, Gonçalo Almeida, Nuno Amaral, Rodrigo Viana, Carlos Florindo, José Domingues, Vítor Ferreira, Mariana Oliveira Dâmaso, Miguel Pereira, José Pinto, Bruno Machado, Alberto Moreira, Tiago Almeida, Carlos do Carmo, Marco Tavares, Rute Maurício, Sofia Rios, Luís Gaspar, João Damásio, Augusto Carvalho, Bruno Ferreira, Alexandre Bento, Pedro Oliveira, Flávia Silva, Mário Agreiro, Rui Neves, Nuno Soares, Carlos Pereira, José Rocha, Luís Campos e Carla Leitão.

Lista de Delegados estagiários

Ricardo Góis, Carlos Oliveira, Ana Cerqueira, Rúben Cunha, Edgar Duarte, João Pelica, José Martins, António Casimiro, João Melo e Fernando Ferreira.