Incêndios florestais no sul da Califórnia incendeiam casas e ferem pessoas

Segundo as autoridades locais, no condado de Orange, o incêndio do aeroporto carbonizou carros e deixou um rasto de escombros e cinzas, enquanto as chamas se deslocavam para leste e atravessavam as montanhas até ao condado vizinho de Riverside.

Oito bombeiros e dois residentes ficaram feridos no incêndio, que queimou quase 35 milhas quadradas (91 quilómetros quadrados) no início do dia de hoje, disse Sean Doran, comandante dos bombeiros de Orange County, adiantando que as temperaturas mais frias durante a noite proporcionaram algum descanso, após uma onda de calor que atormentou a região por vários dias.

Em El Cariso, uma comunidade do condado de Riverside com 250 habitantes, um fotógrafo da Associated Press testemunhou pelo menos 10 casas e vários carros envoltos em chamas.

Na comunidade montanhosa de Wrightwood, as árvores ardiam por trás das casas, enquanto as autoridades pediam aos residentes que abandonassem a região.

O incêndio a leste de Los Angeles cresceu dez vezes num dia, queimando 75 milhas quadradas (194 quilómetros quadrados) no início do dia de hoje, tornando-se o maior de três grandes incêndios florestais que põem em perigo dezenas de milhares de casas e outras estruturas em toda a região.

Os incêndios deflagraram durante uma onda de calor que finalmente abrandou hoje. Outros grandes incêndios lavravam em todo o Oeste, incluindo em Idaho, Oregon e Nevada, onde cerca de 20.000 pessoas tiveram de fugir de um fogo nos arredores de Reno.

No norte da Califórnia, um incêndio que começou no domingo queimou pelo menos 30 casas e edifícios comerciais e destruiu mais de 40 veículos em Clearlake City, 110 milhas (117 quilómetros) a norte de São Francisco.

A Califórnia só agora está a entrar na temporada dos incêndios florestais, mas já viu quase três vezes mais área ardida do que durante todo o ano de 2023.

As ordens de evacuação foram alargadas na terça-feira à noite, à medida que os incêndios cresciam e incluíam partes da popular cidade de esqui Big Bear. Cerca de 65.600 casas e edifícios foram ameaçados pelo fogo, quase o dobro do número do dia anterior. Segundo as autoridades, três bombeiros ficaram feridos na sequência do incêndio.

A polícia de San Bernardino anunciou entretanto na terça-feira que um homem suspeito de ter ateado o incêndio no dia 05 de setembro, em Highland, foi preso e acusado de fogo posto.

O incêndio afetou as principais torres de rádio, incluindo os canais de comunicação para os responsáveis pela resposta ao incêndio. Estão previstos cortes de energia elétrica, para segurança pública, em algumas zonas de Big Bear e Bear Valley e as preocupações com a qualidade do ar e a segurança levaram vários distritos da zona a encerrar as escolas até ao final da semana.