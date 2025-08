Homicídios e outros crimes violentos nos EUA caíram no último ano da presidência de Joe Biden

A análise detalhada de mais de 14 milhões de crimes registados em 2024 mostrou que um crime violento foi cometido, em média, a cada 25,9 segundos, menos 4,5% em comparação com os dados de 2023.



Por categorias, as autoridades federais verificaram que, em média, foi cometido um homicídio a cada 31,1 minutos e uma violação a cada 4,1 minutos, menos 14,9% e 5,2%, respetivamente.



As taxas de agressão agravada também diminuíram 3,0% em 2024, em comparação com o ano anterior.



Os furtos apresentaram uma redução estimada de 8,9% em todo o país.



Trump baseou parte da sua campanha presidencial na elevada taxa de criminalidade alegadamente alimentada pela chegada de imigrantes ao país.



Ainda segundo os dados hoje divulgados, os incidentes de crimes de ódio reportados diminuíram 1,5%, de 11.041, em 2023, para 10.873, em 2024.



No entanto, enfatizou hoje o Southern Poverty Law Center, o relatório mostrou que ainda existem níveis alarmantes de crimes de ódio contra afroamericanos, comunidade LGBTQ+ e minorias religiosas.



A organização deu o alarme devido aos cortes orçamentais apresentados pelo executivo de Donald Trump para 2026, em programas de formação e prevenção de crimes de ódio.



O Departamento de Justiça cancelou mais de 50 iniciativas de prevenção de crimes de ódio em todo o país.