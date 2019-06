Homem detido por abuso sexual de criança de 7 anos

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, no âmbito de uma investigação encetada, identificou e deteve um homem pela presumível prática do crime de abuso sexual de criança, de que foi vitima um menino de 7 anos de idade.

De acordo com comunicado, os abusos ocorreram no início do corrente mês, no concelho de Ponta Delgada, num terreno agrícola sito nas proximidades da residência do suspeito, que é vizinho da criança, e de cuja situação se aproveitou para a molestar sexualmente.





O detido, de 33 anos de idade, já com antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de prisão preventiva.