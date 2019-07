Grandes Festas do Divino Espírito Santo 2019 começam amanhã

A 16ª edição das Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, começa amanhã, dia 11 julho, com a inauguração, às 18 horas, das exposições fotográficas “15 anos de Quartos do Espírito Santo”, nos Paços do Concelho, e “Divino em Objetiva 2018”, no lado norte da Igreja da Matriz.

Segue-se a abertura dos espaços de artesanato “Divino Espírito Santo de Alenquer”, no lado norte da Igreja da Matriz, e dos “Centros de Convívio de Idosos do Concelho”, no lado sul da mesma igreja, a partir das 18h30, adianta nota de imprensa da autarquia.







A Igreja Matriz de São Sebastião recebe pelas 21 horas a conferência inaugural subordinada ao tema “Dimensões Missionárias da Devoção ao Senhor Santo Cristo e ao Espírito Santo”, cujo orador é D. Carlos Azevedo, Bispo do Conselho Pontifício da Cultura do Vaticano. Ainda na Igreja Matriz, mas pelas 22 horas, realiza-se o concerto “A Universalidade do Culto ao Divino Espírito Santo” da Vox Cordis.





Na sexta-feira, às 20 horas, realiza-se a Mudança da Bandeira do Divino Espírito Santo do Centro Municipal de Cultura para os Paços do Concelho. É o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, quem traz a Bandeira até ao Quarto do Espírito Santo, no Salão Nobre, numa mudança acompanhada pela Banda Minerva, dos Ginetes, e pelos agrupamentos de escuteiros e guias.





À chegada da Bandeira, a Charanga dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada desfila na Praça do Município, ao que se segue a abertura do Quarto do Espírito Santo.





Simultaneamente, decorre o concurso da massa sovada, orientado pela Confraria dos Gastrónomos dos Açores, a bênção da despensa, a arrematação da massa e do pão, na tenda das Portas da Cidade, e a abertura dos Quiosques de solidariedade social, no lado sul da Igreja Matriz.







O arraial da sexta-feira é animado pela Banda Minerva que atua no Coreto das Portas da Cidade às 22h30.





Sábado, às 09 horas, tem início a distribuição das pensões pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho, adianta a mesma nota, referindo que pelas 11h30, decorre a inauguração do Triato do Espírito Santo no Coreto do Campo de São Francisco e, a partir das 12 horas, a partilha das sopas do Espírito Santo neste espaço nobre da cidade.





A partir das 15 horas, começa o cortejo etnográfico das 24 freguesias na Avenida Infante D. Henrique com uma duração aproximada de quatro horas. Após o cortejo, às 19h30, realiza-se a recitação do Terço Cantado no Quarto do Espírito Santo.





Os festejos de sábado encerram com as atuações, entre a Praça do Município e o coreto das Portas da Cidade, do Grupo de Violas da Relva (20h30), do Grupo de Folias do Espírito Santo da Covoada (21 horas), da Tuna de Mouronho (22 horas), e do Grupo “Brumas da Terra” (23 horas).







No domingo, último dia das Grandes Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada, pelas 09h30, realiza-se a Missa da Coroação no Largo da Matriz, presidida por D. Carlos Azevedo e acompanhada pelo Coral de São Sebastião. Pelas 11 horas, nas Portas da Cidade, é distribuído o Bodo de Leite, enquanto às 16 horas sai do Campo de São Francisco a Grande Coroação dos Impérios do Espírito Santo do Concelho, fazendo o percurso habitual: Rua Luís Soares de Sousa, Largo Dr. Manuel Carreiro, Avenida Infante D. Henrique, Rua da Fonte, Rua Ernesto do Canto, Rua dos Mercadores e Praça do Município.