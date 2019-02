Governo dos Açores abre candidaturas ao Sistema de Incentivos ao Desenvolvimento do Artesanato

Os apoios contemplam projetos que abrangem desde a formação e qualificação, à inovação, comercialização e promoção até a investimentos em estruturas e equipamentos de produção das Unidades Produtivas Artesanais (UPA) sediadas na Região, adianta nota do executivo.

As candidaturas devem ser efetuadas exclusivamente online, no sítio na Internet do Centro Regional de Apoio ao Artesanato (CRAA), no endereço eletrónico https://sidart.azores.gov.pt/

Através do SIDART foram apoiados 636 projetos nos últimos cinco anos, que representam um investimento global de cerca de 1,9 milhões de euros.