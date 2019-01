Gala de Beneficência de Ponta Delgada angaria fundos para duas instituições

A VII Gala de Beneficência da Câmara Municipal de Ponta Delgada, que contou com um concerto do fadista Carlos do Carmo, angariou 7376 euros para duas instituições do concelho de Ponta Delgada.

A iniciativa, que aconteceu na sexta-feira, no Coliseu Micaelense, conseguiu angariar, através da receita de bilheteira e da entrega de donativos, 7376 euros, que serão entregues à Associação Alzheimer Açores e à Associação Atlântica de Apoio ao Doente Machado-Joseph, explica uma nota de imprensa remetida hoje pela Câmara Municipal de Ponta Delgada.

O fadista Carlos do Carmo atuou durante 90 minutos, num espetáculo que “transportou o público por uma viagem pela sua carreira, recordando alguns dos seus temas mais célebres, e dando a conhecer novos”, prossegue a nota

O presidente da Câmara, José Manuel Bolieiro, frisou a importância deste evento, que “alia a cultura, o talento e a arte à solidariedade para com as pessoas e as instituições do concelho de Ponta Delgada”, tendo exprimido a sua gratidão para com “todos aqueles que ajudam a ajudar”.

O edil reconheceu, ainda, o importante trabalho desenvolvido pela Associação Alzheimer Açores e pela Associação Atlântica de Apoio ao Doente Machado-Joseph, que “vão receber para dar e, ao longo da sua história, estiveram sempre a apoiar quem mais precisa”.